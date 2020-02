Sociale: Nuova Sair, a sostegno dei caregiver promuoviamo progetto "Al di là del muro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della Nuova Sair di via Dionisio a Roma (zona Torre Angela) ha preso il via da oltre un anno il progetto "Al di là del muro: tavolo multidisciplinare per l'approfondimento del paziente con Sclerosi multipla nel trattamento domiciliare", che nasce dall'esigenza di dare ascolto e valido supporto non solo ai pazienti adulti affetti da Sclerosi multipla ma anche ai familiari che li assistono. Il progetto prevede un percorso di meditazione rivolto ai caregiver per ridurre dello stress, migliorare il proprio benessere e di conseguenza quello dell'assistito perché prendendosi cura del familiare che vive tutti i giorni affianco al paziente, anche quest'ultimo ne trae beneficio indirettamente. Il percorso proposto prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali coinvolte a domicilio (Fisioterapisti, logopedisti, medici, psicologi, terapisti occupazionali, educatori, assistenti sociali). Lo rende noto Nuova Sair. (segue) (Com)