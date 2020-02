Sociale: Nuova Sair, a sostegno dei caregiver promuoviamo progetto "Al di là del muro" (2)

- " 'Al di là del muro' è un titolo emblematico per significare il tentativo del gruppo di lavoro di togliere dall'isolamento i pazienti in primis, ma poi anche i caregivers/familiari. Questo ciclo di 10 incontri (1 a settimana, il giovedì dalle 17 alle 19 presso la palestra del presidio di riabilitazione di via Dionisio) si pone anche come strumento per permettere al caregiver di uscire dall'isolamento e dalla solitudine che molto spesso la condizione di malattia cronica del familiare causa, favorendo la socializzazione e il rispecchiamento con altre persone che vivono le stesse condizioni e superare il senso di abbandono e la conseguente alienazione", si legge nella nota. "Questa è una patologia neurodegenerativa ad elevata complessità assistenziale - ha affermato Assunta Ragosa della direzione scientifica Nuova Sair - che coinvolge e impatta notevolmente tutta la famiglia, non solo il diretto interessato. Si definiscono infatti ormai da anni malattie della famiglia". (segue) (Com)