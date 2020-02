Sociale: Nuova Sair, a sostegno dei caregiver promuoviamo progetto "Al di là del muro" (3)

- "Spesso tuttora i caregivers - ha aggiunto Ragosa - sono considerati dei fantasmi dai curanti, non vengono né visti né tantomeno considerati vittime tanto quanto il malato. E invece su di loro ricade la gran parte dello stress legato all'assistenza, oltre che il coinvolgimento emotivo in quanto familiari e i sacrifici che devono continuamente fare in termini di tempo, energie e scelte di vita per sostenere tutto. Sono ad estremo rischio di ammalarsi anche loro e di soffrire di stress cronico. Con il nostro progetto – ha concluso – andiamo ad intervenire sui cargivers preventivamente prevenendo eventuali situazioni di stress e di sofferenza psicologica che avrebbero comunque riflessi negativi sul malato. Quella che proponiamo è una pratica di consapevolezza, di presenza incentrata sul 'qui ed ora'. Seduti, in cerchio, l'attenzione posta sul respiro, postura eretta, principalmente in silenzio, il tutto guidato in modo semplice e mai forzato. E' importante non sentirsi obbligati a fare l'esperienza e lo stesso laboratorio deve essere scelto liberamente dal caregiver". (Com)