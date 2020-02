Donbass: Di Maio, ribadiamo sostegno a negoziati di pace e al dialogo

- Le autorità italiane ribadiscono nuovamente il fermo sostegno di Roma all’integrità e alla sovranità territoriale dell’Ucraina, ed esprimono forte solidarietà per le gravi conseguenze umanitarie del conflitto in corso nel Donbass. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un punto stampa congiunto con l’omologo ucraino, Vadym Prystaiko. “Continuiamo a sostenere qualsiasi sforzo a favore dei negoziati di pace, soprattutto alla luce della ripresa di un clima di dialogo più approfondito: a fronte di ciò, speriamo che l’ultimo vertice del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Germania e Francia) a Parigi possa contribuire a migliorare ulteriormente la situazione”, ha detto Di Maio, sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali che “al momento sono molti positivi e di alto livello”. “Manteniamo alta l’attenzione nei confronti del lavoro delle autorità ucraine, che si stanno impegnando per realizzare al meglio quanto disposto all’interno degli accordi di Minsk in un’ottica di pace, sviluppo e dialogo con l’Unione europea”, ha concluso il capo della diplomazia di Roma, ribadendo che le autorità di Kiev “possono contare sull’Italia per quanto riguarda il processo di dialogo con Bruxelles”. (Ems)