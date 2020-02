Repubblica Ceca: tasso di disoccupazione a gennaio cresce fino al 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Repubblica Ceca cresce dal 2,9 per cento di dicembre al 3,1 di gennaio. Lo rende noto il ministero del Lavoro ceco. Il numero assoluto di disoccupati in cerca di un impiego cresce fino a circa 230 mila unità, ma è comunque il dato più basso per questo periodo dal gennaio 1997. Il numero di posti di lavoro vacanti arriva invece a oltre 341 mila unità. Secondo il ministero si tratta di un aumento tutto sommato fisiologico, poiché molti si registrano agli uffici di collocamento dopo la scadenza di contratti alla fine dell'anno. (Vap)