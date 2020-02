Metro Roma: Piccolo (Pd), sprofonda scalino a Furio Camillo, Raggi può garantire incolumità cittadini?

- "Ieri è sprofondato lo scalino delle scale mobili della fermata metro A Furio Camillo. Due giorni prima erano state eseguite le manutenzioni. Non si può andare avanti così. La giunta Raggi è in grado di garantire a rischio la sicurezza e l'incolumità dei romani?". Così in un tweet la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. (Com)