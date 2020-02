Roma: clochard pestato in via dei Banchi Vecchi, arrestato 32enne

- Un 32enne cittadino romeno senza fissa dimora, è stato soccorso ieri pomeriggio in via dei Banchi Vecchi a Roma dopo essere stato pestato da un altro clochard. L'uomo è stato trasportato in ospedale al Santo Spirito dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, la rottura del setto nasale per una prognosi complessiva di 25 giorni. Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso di arrivare, questa notte alle tre, ad arrestare l'altro clochard autore del pestaggio. Si tratta di un 35 enne cittadino polacco che deve rispondere di lesioni personali aggravate. (Rer)