India: Kashmir, ricorso a Corte suprema contro proroga custodia preventiva di Omar Abdullah

- Sara Abdullah Pilot, sorella di Omar Abdullah, già capo del governo dell’ex Stato indiano di Jammu e Kashmir, agli arresti dalla revoca dell’autonomia speciale, lo scorso agosto, si è rivolta alla Corte suprema per contestare la detenzione del fratello. Il politico, 49 anni, vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc), fu arrestato sulla base della Sezione 107 del Codice di procedura penale, che prevede la privazione della libertà personale per il mantenimento della pace e dell’ordine pubblico. La scorsa settimana, dopo sei mesi, per prorogare la custodia preventiva, l’amministrazione è ricorsa al Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo da tre mesi a due anni per prevenire atti illeciti. L’avvocato che ha presentato il ricorso, Kapil Sibal, ha chiesto una procedura urgente e la presenza in aula del politico. (segue) (Inn)