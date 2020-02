India: Kashmir, ricorso a Corte suprema contro proroga custodia preventiva di Omar Abdullah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, insieme a decine di attivisti, furono arrestati più di trenta politici locali, non solo separatisti ma anche autonomisti, tra i quali ex capi di governo; gli altri due sono Farooq Abdullah, 83 anni, presidente della Conferenza nazionale (e padre di Omar), e Mehbooba Mufti, 60 anni, presidente del Partito democratico popolare (Ppd). La Conferenza nazionale è un partito autonomista favorevole alla permanenza nell’Unione indiana e alla riunificazione del Kashmir ed è stato quasi sempre al governo statale, approvandone la Costituzione con statuto speciale e attuando la riforma fondiaria. Il Pdp è una formazione regionalista che ha governato dal 2015 a giugno 2018, in coalizione col Partito del popolo indiano (Bjp). L’amministrazione del Jammu e Kashmir ha disposto il rilascio di alcuni politici: due a fine novembre, cinque a fine dicembre, quattro a gennaio e altri quattro questa settimana. In altri casi è intervenuta la Corte suprema. I politici detenuti sono ancora una quindicina e tra loro ci sono le figure più note. (segue) (Inn)