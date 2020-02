Camera: domani audizione Commissaria per il Mose Spitz su salvaguardia Venezia

- Domani, martedì 11 febbraio, alle ore 15.15, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame della proposta di legge recante "Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", svolge l'audizione della Commissaria straordinaria per il Mose, Elisabetta Spitz; della provveditrice vicaria interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)