Foibe: Fontana (Lega), ricordo e dolore per vittime comunismo, storia non si cancella

- Il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, in occasione delle commemorazioni delle vittime delle foibe, sottolinea che "oggi e sempre ricordiamo e piangiamo migliaia di nostri connazionali barbaramente torturati e uccisi dalla dittatura comunista titina e costretti ad abbandonare le loro terre spinti da minacce e paura: il ricordo delle foibe - continua in una nota - è il ricordo di una tragedia troppo a lungo dimenticata, complice l'imbarazzo di certa sinistra che ha vergognosamente spento i fari della memoria e che, purtroppo, ancora oggi non è immune da un intollerabile negazionismo. La storia non si cancella". (Com)