Camorra: confiscati beni per 6,5mln a imprenditori caseratani

- Sono stati confiscati beni per oltre 6,5 milioni di euro a imprenditori casertani perché ritenuti vicini al clan Zagaria dei Casalesi. I provvedimenti, emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificati dalla Dia di Napoli, hanno seguito quelli di sequestro eseguiti tra il 2015 e il 2016 nei confronti dei tre imprenditori già condannati nell'ambito di una inchiesta sulla corruzione e l'infiltrazione camorristica nel settore degli appalti per l'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Nel corso delle indagini gli inquirenti avrebbero appurato la pericolosità degli imprenditori e la collusione tra camorra, pubblica amministrazione e politica. Le confische odierne hanno riguardato quote societarie di imprese del settore edile e delle forniture sanitarie, immobili e rapporti finanziari riconducibili agli imprenditori. (Ren)