Fisco: Gelmini (FI), governo vuole alzare Iva per settori più colpiti da Coronavirus

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sottolinea che "all'interno della maggioranza è ormai più di un'ipotesi, e la smentita di rito da parte del Mef suona come una conferma alle indiscrezioni trapelate in questi ultimi giorni: il governo pensa ad aumentare l'Iva in modo selettivo per alcuni settori". Quindi, Gelmini prosegue: "E dove andrebbe ad incidere la mannaia innescata dai geni che siedono a palazzo Chigi? Sugli hotel e sui ristoranti. Due comparti chiave per il nostro Paese - evidenzia in una nota -, per il turismo che ci rende un'eccellenza nel mondo, due settori, tra l'altro, duramente colpiti dalla gelata economica causata dal Coronavirus. I giallorossi confermano la loro ideologia, a trazione grillina, anti imprese e contro la crescita. Forza Italia si schiera a difesa degli imprenditori: non permetteremo scempi di questo tipo".(Com)