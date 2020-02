Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo fino alla tarda mattina nuvoloso o molto nuvoloso, quindi ampie irregolari schiarite a partire dai settori occidentali, salvo addensamenti ancora in parte estesi a ridosso di Alpi di confine. Precipitazioni deboli sparse nella prima parte della giornata; dal pomeriggio in esaurimento, salvo deboli residue sui settori alpini e prealpini orientali. Limite neve oltre 1100 metri circa. Minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a 5°C, massime intorno a 12°C.(Rem)