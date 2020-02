Venezuela: vicepresidente denuncia "attacco terroristico" ad aziende telecomunicazioni (2)

- Il governo Maduro ha più volte denunciato azioni ostili condotte da diversi paesi vicini, imputandone prevalentemente la regia a Usa e Colombia. In generale si tratterebbe di iniziative portate avanti per alzare il livello della tensione politica e sociale nel paese, rendendo "inevitabile" un intervento esterno diretto a sovvertire il potere "legalmente costituito" a Caracas. Una strategia alimentata in primo luogo dalle sanzioni economiche e dagli attacchi al sistema finanziario, ma nel quale vengono ricomprese diverse azioni sul territorio. Tra i casi più eclatanti si cita quello del 23 febbraio 2013, quando Guaidò cercò di coordinare la consegna di aiuti forniti dalla comunità internazionale attraverso la frontiera con la Colombia. Un tentativo di violare la sovranità nazionale, accusava Caracas respingendo, non senza tensioni i container. Di manomissioni e sabotaggi si è parlato in occasione di ripetuti black-out che hanno colpito le centrali elettriche, causando disagi in numerosi stati del paese. A fine 2019 il governo Maduro ha anche denunciato un attacco sferrato a una caserma nel sud del paese, con il sequestro di armi che sarebbero servite per sferrare un'azione terroristica internazionale, e darne la responsabilità a Caracas. (Brb)