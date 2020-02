Metro Roma: Bordoni (Lega), ancora rischi per cittadini, chiederò accesso ad atti su manutenzione

- "Continuano i disagi e soprattutto i rischi per i cittadini romani alle prese con la Metro. Dopo la chiusura per lavori di due stazioni nevralgiche come Cornelia e Baldo degli Ubaldi è di venerdì scorso un guasto agli impianti tra Battistini e Ottaviano e poi ieri sera il crollo della scala mobile nella stazione di Furio Camillo", dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni. "Un gradino è sprofondato e solo il caso ha voluto che non ci fossero feriti. Ancora queste maledette scale mobili, semplicemente inconcepibile affrontare un viaggio in metro con il rischio di essere inghiottiti da un nastro trasportatore e ben ricordiamo il grave incidente di Repubblica. Un quadro sconfortante della manutenzione dell'era Raggi. A questo punto non si può più attendere ed è doveroso vedere le carte: chiederò di procedere per l'accesso agli atti al fine di appurare frequenza e modalità della manutenzione di tutte le scale della metro - ha continuato il consigliere leghista -. La pubblica incolumità non è un optional, le scale mobili iniziano a fare paura all'utenza e questo non è certamente possibile". (Com)