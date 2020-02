Kenya: al Shabaab attacca camion a Lamu, illesi gli autisti

- Uomini armati membri del gruppo jihadista al Shabaab hanno attaccato con esplosivi un camion che trasportava un escavatore e materiale edile a Lamu, nella regione sud-orientale e costiera del Kenya. Lo riferisce il quotidiano "Garowe" citando fonti di polizia, precisando che i due autisti sono riusciti a fuggire illesi. Secondo il commissario di polizia Irungu Macharia non ci sono state vittime. Gli aggressori, quattro secondo i testimoni, sono stati inseguiti dalle forze di sicurezza locali ma sono riusciti per ora a sfuggire all'arresto. Irungu ha aggiunto che le forze armate e di polizia keniote sono state schierate in zona e che la situazione è "sotto controllo". Da diversi mesi il gruppo jihadista ha moltiplicato gli attacchi in zona. A gennaio tre insegnanti sono morti e un altro è stato rapito nella contea di Garissa, nel Kenya orientale, mentre nella zona di Lamu al Shabaab ha attaccato la base militare di Manda Bay, dove sono morti un militare statunitense e due contractor del dipartimento della Difesa Usa. (segue) (Res)