Kenya: al Shabaab attacca camion a Lamu, illesi gli autisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'attacco di Manda Bay le autorità del Kenya hanno imposto il coprifuoco nella contea di Lamu, dove si trova la base. Il coprifuoco, come riferisce la stampa keniota, resterà in vigore per un periodo indeterminato con l’obiettivo di aiutare le agenzie di sicurezza a monitorare attività sospette. In base al provvedimento, nessun veicolo sarà autorizzato a operare durante il periodo del coprifuoco. In seguito all’attacco, nei giorni scorsi il Comando Usa per l’Africa (Africom) ha fatto sapere di aver dispiegato nel sito dei rinforzi provenienti dalla Forza di risposta dell'Africa orientale (Earf), che agisce sotto il comando e il controllo della Task Force congiunta per il Corno d'Africa e risponde a una vasta gamma di operazioni militari tra cui la protezione dei cittadini e delle strutture diplomatiche statunitensi, il sostegno alle operazioni di evacuazione dei non combattenti, l'assistenza umanitaria, le operazioni di soccorso in caso di catastrofe e altre missioni. (Res)