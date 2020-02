Foibe: Garavini (Iv), ricordo dovere collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, vicepresidente vicaria gruppo Italia viva evidenzia che "le Foibe rappresentano una pagina nera della nostra storia. Il ricordo dell'esodo forzato e delle atrocità perpetrate nei confronti degli italiani in Dalmazia, Fiume e Istria è un impegno morale di tutto il Paese. Senza alcuna distinzione. Chi strumentalizza la Giornata del ricordo per il proprio tornaconto politico - prosegue in una nota - calpesta la memoria delle vittime". Secondo Garavini, "è fondamentale invece promuovere la consapevolezza di quanto accaduto e la tutela delle nostre comunità giuliano dalmate. Che, ancora oggi, tramandano quanto avvenuto e fungono da monito affinché non si ripeta. Il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo, l'ultimo solo ieri, ci impone una riflessione maggiore sulla memoria. E sul dovere collettivo di testimonianza che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni". (Com)