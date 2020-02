Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, interviene alla cerimonia di intitolazione dei giardinetti di fronte a Palazzo Beauharnais ai Martiri delle Foibe.Palazzo Beauharnais, via Mazzini 39, Lago di Pusiano/CO (ore 09.30)L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, presenta a BitMilano 2020 gli 'Itinerari culturali in Lombardia' che raggruppano le tre iniziative sostenute e promosse dalla Direzione Autonomia e Cultura della Regione: la Via Francisca del Lucomagno, la Via Francigena e L.I.N.C. Lombardia in cammino tra reale e digitale.BitMilano, FieraMilanoCity - area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - stand C17, C25, G16 e G24, viale Scarampo (ore 10.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, partecipano alla conferenza stampa 'Città della Salute e della Ricerca: dalla firma alla forma'. All'incontro sono presenti, tra gli altri, il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, il direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute, Andrea Urbani, i rappresentanti della Fondazione IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori, della Fondazione IRCCS-Istituto Neurologico Carlo Besta e di Cisar Costruzioni.Belvedere di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (ore 11.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa, su delega del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla premiazione del dodicesimo concorso riservato alle scuole in ricordo del sacrificio Giuliano Dalmata Istriano.Palazzo Pirelli - Aula Consiliare, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, partecipa alla presentazione degli esiti della collaborazione tra Regione Lombardia e la compagnia Ryanair per la promozione della nostra regione nel Regno Unito.BitMilano, FieraMilanoCity - area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - stand C17, C25, G16 e G24, viale Scarampo (ore 12.30)Gli assessori all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli, e della Regione Puglia, Sebastiano Leo, intervengono alla conferenza stampa congiunta 'Formazione di qualità per una crescita sostenibile'.BitMilano, FieraMilanoCity - sala conferenze Bit4Job, viale Scarampo (ore 14.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presenta con l'assessore regionale al Turismo, Lara Magoni, e con il sindaco della città Andrea Sala, la candidatura di Vigevano (Pavia) a 'Capitale italiana della Cultura 2021'. Al loro fianco, come 'madrina' dell'evento, ci sarà 'Miss Italia 2019', la vigevanese Carolina Stramare.BitMilano, FieraMilanoCity - area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - stand C17, C25, G16 e G24, viale Scarampo (ore 15.00) (segue) (Rem)