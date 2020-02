Cina: coronavirus, sale a 908 il bilancio delle vittime e a 40.171 i casi di infezione

- Sale a 908 il bilancio delle vittime da infezione da coronavirus in Cina, e a 40.171 casi di infezione. Alla mezzanotte di ieri, domenica 9 febbraio, si registravano 97 nuovi decessi e 3.062 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus nella Cina continentale: solo la provincia di Hubei, da cui si è originata l'epidemia, ha riportato 2.618 nuovi casi di polmonite da coronavirus con 91 nuovi decessi e 356 pazienti guariti. Il numero di nuovi casi confermati di infezione da coronavirus fuori dalla provincia di Hubei l'8 febbraio è diminuito del 42,8 per cento rispetto al numero del 3 febbraio. L'Istituto di Virologia del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha riferito ieri che il nuovo coronavirus non è il virus Sars. Nel frattempo, la Società della Croce Rossa cinese ha inviato un gruppo di lavoro a Wuhan per indagare sulle controversie riguardanti la Croce Rossa di Wuhan, in merito alla presunta sospensione delle donazioni di forniture mediche e alla ritardata distribuzione agli ospedali locali. (segue) (Cip)