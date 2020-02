Cina: coronavirus, sale a 908 il bilancio delle vittime e a 40.171 i casi di infezione (2)

- Gli esperti cinesi ipotizzano che il coronavirus si sia trasmesso all'uomo attraverso diversi organismi ospiti, dopo che si è scoperto che i pangolini potrebbero essere stati ospiti per il virus. Il gruppo di ricerca scientifica di Hubei per la prevenzione e il controllo del coronavirus ha dichiarato di aver trovato cinque medicinali che potrebbero contenere il virus. Il coronavirus condivide l'87,1 per cento di somiglianza con il virus associato alla Sars riscontrato nei pipistrelli e il 79,5 per cento di somiglianza con il virus Sars, secondo un'analisi riportata dal quotidiano cinese "Global Times". Il governo della città di Wuhan si sta impegnando per riavviare il suo mercato di generi alimentari con quattro mercati all'aperto che operano sulle strade vuote della città a partire da sabato, secondo quanto riferito da un funzionario del ministero del Commercio. 17 aziende farmaceutiche e istituti di ricerca membri tra cui Hualan Biological Engineering Inc e l'Istituto di biologia medica dell'Accademia cinese di scienze mediche stanno lavorando per sviluppare un vaccino per combattere la polmonite da coronavirus, ha fatto sapere l'Associazione cinese per i vaccini. 17 milioni di maschere sono state consegnate dalla Cina continentale a Hong Kong nell'ultimo mese, nonostante una grave carenza di forniture mediche, citano gli esperti. (segue) (Cip)