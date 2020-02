Cina: coronavirus, sale a 908 il bilancio delle vittime e a 40.171 i casi di infezione (3)

- Gli esperti suggeriscono di istituire regolarmente zone di evacuazione epidemica nelle grandi città e di istituire un'unità militare permanente dedicata per porre fine alla crisi del coronavirus e affrontare simili minacce nucleari, biologiche e chimiche. L'ospedale Huoshenshan di Shanghai è in costruzione. L'ospedale dovrebbe essere completato entro 20 giorni. L'ospedale Huoshenshan di recente costruzione a Wuhan ha ricevuto il primo gruppo di pazienti affetti da coronavirus in condizioni critiche nella giornata di ieri. Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti durante il trasferimento, nell'ambulanza sono installati ventilatori, monitor Ecg e altre apparecchiature. Le autorità postali di Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang, hanno richiesto a tutte le compagnie di consegne espresse di riprendere completamente i lavori da oggi. L'ospedale Zhongnan dell'Università di Wuhan ha assunto ufficialmente l'ospedale di Leishenshan, la struttura di nuova costruzione per curare i pazienti con coronavirus in condizioni gravi e critiche, che dovrebbe offrire 1.600 posti letto. L'Università di Tientsin ha presentato un nuovo kit di test che potrebbe produrre risultati per i test del coronavirus in soli 15 minuti, riducendo potenzialmente i tempi di screening. (segue) (Cip)