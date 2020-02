Cina: coronavirus, sale a 908 il bilancio delle vittime e a 40.171 i casi di infezione (4)

- Sviluppato in collaborazione con una società biotecnologica di Pechino, il kit di test è ora in fase di sperimentazione clinica prima di richiedere l'approvazione dei regolatori. A partire dal 7 febbraio, il 73 per cento dei produttori di maschere cinesi ha ripreso la produzione. L'87 per cento della capacità produttiva è dedicata alla produzione di maschere mediche, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. A partire da mezzogiorno di sabato, sono arrivate in Cina oltre sette milioni di mascherine mediche, quasi 300 mila tute protettive e 200 mila occhiali donati da 21 paesi e un'organizzazione internazionale, secondo quanto riferito dal ministero del Commercio cinese. Nanchino, Hangzhou e alcune altre città cinesi hanno annunciato la sospensione dei servizi di registrazione del matrimonio in occasione del nuovo focolaio di coronavirus. Le autorità locali di una contea di Hubei hanno fatto sapere che i residenti riceveranno una ricompensa di mille yuan ciascuno (circa 143 dollari) se visiteranno volontariamente gli ospedali dopo aver manifestato i sintomi della febbre. (Cip)