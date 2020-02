Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 5,4 per cento a gennaio

- L'indice cinese dei prezzi al consumo (Ipc) è aumentato del 5,4 per cento su base annua a gennaio, secondo quanto riferito oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. L'aumento è superiore a quello del 4,5 per cento registrato a dicembre. I prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 20,6 per cento rispetto all'anno precedente, e rispetto al 17,4 per cento di dicembre, mentre i prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati dell'1,6 per cento, 0,3 punti percentuali in più rispetto a dicembre. I prezzi della carne suina sono aumentati del 116 per cento l'anno scorso, mentre i prezzi delle verdure hanno visto un aumento del 17,1 per cento rispetto a un anno fa. (Cip)