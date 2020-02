El Salvador: presidente occupa parlamento con militari, 7 giorni per approvare pacchetto sicurezza

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha dato una settimana di tempo al parlamento - occupato con i militari - per approvare un fondo di 109 milioni di dollari destinati alla fase III del Piano di controllo territoriale. "Diamo una settimana di tempo in più a questi svergognati", ha detto Bukele ai manifestanti che aveva riunito nei pressi dell'Aula per pressare un parlamento che aveva in gran parte disertato i lavori convocati per il decreto. Poche ore prima, elementi dell'esercito erano entrati nell'emiciclo controllando, armi in vista, la situazione. Il vicepresidente dell'Aula, Guillermo Gallegos, aveva aperto le porte del palazzo consentendo a Bukele di sedere sullo scranno dello speaker per ammonire i pochi presenti. (segue) (Mec)