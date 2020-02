El Salvador: presidente occupa parlamento con militari, 7 giorni per approvare pacchetto sicurezza (2)

- Il governo difeso la presenza dei militari come misura di protezione del presidente Bukele e di Gallegos. Il capo dello stato ha difeso l'iniziativa di piazza sollecitata nella giornata di domenica ed attaccato i parlamentari che si sono rifiutati di celebrare la sessione. "I deputati dell'Assemblea non vogliono stanziare fondi, che non sono neanche loro, per garantire la sicurezza del popolo salvadoregno", ha detto Bukele. "Adesso sappiamo che i deputati che non vogliono approvare il finanziamento hanno trattato con le bande criminali e hanno dato loro denaro perché comprassero le armi", ha aggiunto Bukele segnalando che i parlamentari - che avevano il diritto di votare contro ma non di disertare l'Aula - erano in violazione della Carta e del regolamento dell'Assemblea. (Mec)