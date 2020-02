Cina: coronavirus, Aiib offre prestiti per infrastrutture di sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) ha dichiarato oggi di essere pronta a sostenere la Cina attraverso prestiti per infrastrutture di sanità pubblica per soddisfare le esigenze immediate e di più lungo termine della sanità pubblica. In una nota sul suo sito web, la Banca ha spiegato che è in corso un dibattito con le autorità cinesi per rafforzare le infrastrutture di sanità pubblica di emergenza. "Vogliamo fare la nostra parte come residenti in Cina per fermare la diffusione dell'epidemia", ha dichiarato il presidente dell'Aiib, Jin Liqun. La Banca ha fatto sapere che lavorerà con il governo cinese per identificare investimenti efficaci nelle infrastrutture di sanità pubblica. L'Aiib non vede l'ora di lavorare con altre banche multilaterali di sviluppo, partner privati e altri per unire le forze per rafforzare la capacità della Cina e degli altri membri di rispondere e affrontare le epidemie e altre emergenze di salute pubblica, ha affermato. "Questi tipi di investimenti non solo miglioreranno la salute dei cittadini cinesi, ma potranno avere un impatto globale in termini di prevenzione e istruzione", secondo Jin. (Cip)