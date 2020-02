Iran: satellite Zafar non entra in orbita ma indica nuovo potenziale tecnologico di Teheran

- L’Iran mostra al mondo la sua capacità missilistica e tecnologica delle proprie Forze armate dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani, morto il 3 gennaio scorso in un raid statunitense nei pressi dell’aeroporto di Baghdad in Iraq. Ieri, la Repubblica islamica ha presentato in poche ore una nuova generazione di missili balistici e lanciato il satellite Zafar che però non è riuscito a raggiungere l’orbita prefissata di 530 chilometri sopra la terra. Il lancio del satellite è avvenuto alle 19:15 ora locale dell'Imam Khomeini Spaceport nella provincia iraniana di Semnan, circa 230 chilometri a sud-est della capitale, Teheran. La televisione di stato ha annunciato, tuttavia, che il razzo vettore Simorgh non è riuscito a portare in orbita il satellite di comunicazione Zafar 1 a causa della bassa velocità. "I motori della fase 1 e della fase 2 del vettore funzionavano correttamente e il satellite si era staccato con successo dal suo vettore, ma alla fine del suo percorso non ha raggiunto la velocità richiesta per essere messo in orbita", ha dichiarato il portavoce del programma spaziale del ministero della Difesa iraniano, Ahmad Hosseini. Il satellite, che secondo l'Iran doveva essere utilizzato per l'osservazione scientifica, fa parte di un programma che gli Stati Uniti hanno precedentemente descritto come una "provocazione". Il ministro delle telecomunicazioni iraniano Mohammad Javad Azari Jahromi, ha ammesso in un post su Twitter che "il fallimento è avvenuto", aggiungendo: "Ma siamo inarrestabili! Abbiamo altri grandi satelliti iraniani pronti al lancio". (segue) (Res)