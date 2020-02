Iran: satellite Zafar non entra in orbita ma indica nuovo potenziale tecnologico di Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri, il comando dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) responsabile del programma missilistico iraniano ha svelato un nuovo missile balistico che sarebbe alimentato da una nuova generazione di motori progettati per inviare in orbita i satelliti. L'annuncio è arrivato pochi giorni prima del 41mo anniversario della Rivoluzione islamica del 1979, un'occasione usata abitualmente dall'Iran per mostrare i progressi tecnologici delle sue forze armate. Secondo quanto annunciato dall’emittente di Stato, il nuovo missile balistico a corto raggio, il Raad-500, può raggiungere i 500 chilometri. Si tratta di circa 200 chilometri in più rispetto al Fateh-110, un missile balistico lanciato per la prima volta nel 2002 che pesa il doppio del nuovo missile. Il Raad-500 è inoltre dotato di nuovi motori Zoheir realizzati in materiali compositi più leggeri rispetto ai precedenti modelli in acciaio. I pasdaran hanno anche svelato nuovi motori missilistici realizzati con lo stesso materiale ma con un "ugello mobile" per il trasporto di satelliti nello spazio. (Res)