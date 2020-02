Foibe: Tofalo (M5s), conoscenza storia per seminare anticorpi democrazia e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, afferma che celebrare il "Giorno del Ricordo" vuol dire "tenere viva la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, una pagina tragica della nostra storia ancora poco conosciuta". In una nota l'esponente di governo del M5s quindi aggiunge: "Non possiamo dimenticare le stragi, le violenze e le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Diffondere e tramandare la conoscenza dei fatti - conclude - vuol dire seminare gli anticorpi necessari a garantire la democrazia, la pace e la collaborazione tra i popoli". (Com)