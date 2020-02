Metro Roma: Pedica (Pd), sprofonda gradino scala mobile a Furio Camillo, allarme sicurezza

- "Oramai è allarme sicurezza nella metropolitana di Roma. Ogni giorno la vita degli utenti è messa a rischio. Il gradino della scala mobile sprofondato nella stazione Furio Camillo è solo l'ultimo caso di una lunga lista di incidenti. Raggi non ha nulla da dire?". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. (Com)