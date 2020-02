Cronavirus: accertata infezione cittadino ucraino su nave Diamond Princess

- Sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena in Giappone, è state rilevata l’infezione da coronavirus su un cittadino ucraino, membro dell'equipaggio della nave. Lo riferisce l’agenzia “Unian”. Da lunedì la nave è nelle acque vicino al porto giapponese di Yokohama. La quarantena è stata annunciata perché tra i passeggeri c'era un cittadino cinese che ha contratto il virus. In totale, tra passeggeri e membri dell'equipaggio ci sono 3.700 persone a bordo della nave. In precedenza è stato riferito che il numero di infetti ha raggiunto le 70 persone. (Res)