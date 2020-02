Viabilità Roma: code su Gra per incidente, rallentamenti su Pontina

- Si registrano code sul Grande raccordo anulare per incidente e traffico intenso. Rallentamenti in carreggiata esterna dalla Casilina alla Nomentana per un incidente avvenuto al km 27+600. In carreggiata interna, invece, code a tratti dalla Casilina alla Roma Fiumicino. A causa di un veicolo in panne sulla via Pontina, inoltre, traffico intenso verso Roma da Pomezia nord a via di Trigoria. Lo comunica Astral Infomobilità.(Rer)