Medio Oriente: aviazione israeliana colpisce obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza

- L’aviazione israeliana ha annunciato questa mattina di aver colpito obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza in risposto ad un nuovo lancio di colpi di mortaio dall’enclave palestinese verso lo Stato ebraico. Tra gli obiettivi colpiti dall’aviazione vi sarebbero "basi di addestramento e infrastrutture militari" di Hamas, hanno riferito in una nota le Forze di difesa israeliane. Ieri sera, un colpo di mortaio è stato da Gaza nel sud di Israele. Un portavoce del Consiglio regionale di Shaar Hanegev, a nord di Gaza, ha dichiarato che il proiettile è precipitato in un campo. Gli attacchi palestinesi si sono intensificati da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il piano di pace per risolvere in conflitto in Medio Oriente lo scorso 28 gennaio. Il piano noto come “accordo del secolo” è stato accolto da Israele, ma rigettato dall’Autorità nazionale palestinese (Anp) e da Hamas. Il piano prevede di rendere Gerusalemme la capitale dello Stato di Israele, annette di fatto gli insediamenti ebraici nella Cisgiordania e la creazione di uno stato palestinese smilitarizzato su ciò che rimane della Cisgiordania e della Striscia Gaza che avrà però nuovi territori nella zona al confine l’Egitto.(Res)