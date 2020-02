Libia: ambasciatore d'Italia Buccino discute risultati conferenza del Parlamento libico a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha discusso dei risultati della conferenza di Berlino sulla Libia con la Camera dei rappresentanti libica, rappresentata dal presidente della commissione per gli affari esteri, rappresentante Youssef al Agouri. Buccino e al Agouri hanno anche discusso "della partecipazione del parlamento ai prossimi colloqui di Ginevra, in cui al Agouri ha confermato la continuazione delle consultazioni del parlamento al fine di formare un comitato di dialogo in modo democratico che garantisca la sua effettiva partecipazione", secondo una nota del parlamento libico. (Lit)