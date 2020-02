Libia: media egiziani, 3 mila miliziani siriani schierati a sostegno del Gna

- Sarebbero almeno tremila i miliziani siriani che sono stati dispiegati nelle aree controllate dal Governo di accordo nazionale libico (Gna), nella Libia occidentale. Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “al Watan”, gli aerei militari turchi stanno trasportando i combattenti siriani da Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia, a Istanbul, e poi in Libia. Secondo il quotidiano, un gruppo di esperti del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu ha iniziato a indagare sulle accuse contro la Turchia di aver trasferito combattenti stranieri dalla Siria alla Libia. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul territorio, sostiene che sarebbero almeno 4.700 i mercenari siriani che la Turchia avrebbe trasferito in Libia. (Res)