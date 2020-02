Libia: la corte d'appello di Tripoli assolve un alto funzionario del regime di Gheddafi

- Il tribunale penale della corte d'appello di Tripoli ha assolto Abdullah Mansour, leader del regime di Muammar Gheddafi dalle accuse a suo carico relative agli eventi del 2011. Lo riferisce l’emittente “218 Tv”. Mansour, che ha ricoperto importanti incarichi sia a livello amministrativo che militare durante il regime di Gheddafi, è stato processato per casi relativi al suo ruolo negli eventi della primavera araba del 2011 e della successiva guerra civile contro Gheddafi. Il funzionario ha anche assunto diverse posizioni di rilievo nello stato libico, il più importante dei quali è stato quello di responsabile dei media del regime di Gheddafi. Nell'agosto 2011, quando i ribelli hanno preso il controllo di Tripoli dopo la caduta di Gheddafi, Mansour si è rifugiato in Niger. Nel febbraio 2014, il Niger lo ha estradato in Libia. (Lit)