Corea del Sud: coronavirus, governo annuncia terzo volo di evacuazione da Wuhan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno annunciato oggi che 809 persone in quarantena per la possibile esposizione al nuovo ceppo di coronavirus verranno sottoposte a test. Per il momento, il bilancio dei casi confermati nel paese è di 27: gli ultimi tre casi sono stati segnalati dalle autorità del paese nella giornata di ieri, 9 febbraio. Per il momento, 24 dei pazienti infetti restano ricoverati in diverse strutture ospedaliere del paese, mentre tre sono stati dimessi. Un caso, in particolare, riguarda un soggetto che era inizialmente risultato negativo ai test per la malattia. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud ha citato l’esigenza di proseguire il monitoraggio sui soggetti a rischio già sottoposti a test. Almeno 1.234 persone che sono entrate in contatto con soggetti infetti si sono auto-isolate in casa. (segue) (Git)