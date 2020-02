Corea del Sud: coronavirus, governo annuncia terzo volo di evacuazione da Wuhan (4)

- Secondo un editoriale del quotidiano “Kore Herald”, che cita le misure emergenziali adottate da altri paesi, Seul ha agito troppo tardi in risposta al rischio per la salute pubblica posto dal coronavirus, specie considerato l’enorme flusso di visitatori cinesi in Corea del Sud, circa 20mila al giorno. Il quotidiano sottolinea che una petizione online presentata all’ufficio di Presidenza sudcoreano, per proibire temporaneamente l’ingresso nel paese a tutti i cittadini cinesi, ha già raccolto oltre 600mila adesioni. (Git)