Giappone: coronavirus, 60 nuovi casi a bordo della nave da crociera (2)

- Le autorità giapponesi hanno effettuato test per il coronavirus su 336 passeggeri e membri dell’equipaggio, ed hanno ottenuti i risultati relativi a 280 passeggeri; secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalla stampa giapponese, uno dei soggetti infetti versa in gravi condizioni. Ben 10 casi di infezione erano stati riscontrati tra i primi 31 esami di cui sono disponibili i risultati. La nave si trova in quarantena ormai da una settimana, e il governo si è attivato per garantire le cure mediche ai passeggeri affetti da malattie croniche. Il periodo di quarantena della nave doveva concludersi il 14 febbraio, ma Mike Ryan, esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che i nuovi casi comporteranno una proroga delle misure di isolamento. (segue) (Git)