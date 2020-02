Cina: coronavirus, Banca centrale stanzia 43 miliardi di dollari per le aziende

La Banca centrale della Cina (Banca popolare cinese, Pboc) ha annunciato lo stanziamento, a partire da oggi, di 300 miliardi di yuan (43 miliardi di dollari) per aiutare le aziende coinvolte nella lotta all'epidemia di coronavirus che sta investendo la Cina. Secondo una nota pubblicata dalla Banca, a partire oggi verrà distribuita la prima tranche di fondi speciali a sostegno degli istituti finanziari, per la concessione di prestiti a imprese chiave coinvolte nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia. Il vicegovernatore della Pboc, Liu Guoqiang ha affermato che nove importanti banche nazionali e banche locali in dieci province e città avranno accesso ai finanziamenti speciali, secondo quanto pubblicato sul sito web della banca nella giornata di ieri. Queste dieci aree includono la provincia di Hubei, l'epicentro dell'epidemia di coronavirus, nonché Zhejiang, Guangdong, la capitale Pechino e il centro finanziario di Shanghai.