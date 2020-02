Cina: coronavirus, premier Li sollecita ruolo della ricerca scientifica

- Il primo ministro cinese, Li Keqiang ha sottolineato il ruolo essenziale della ricerca scientifica per vincere la battaglia contro l'epidemia di coronavirus. Li ha formulato le sue osservazioni nel corso di una ispezione effettuata presso l'Istituto di biologia patogena presso l'Accademia cinese delle scienze mediche. Dopo aver ricevuto aggiornamenti in merito alla ricerca sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia, Li ha espresso riconoscimento per l'impegno e il duro lavoro dei ricercatori. Il premier ha sottolineato che sono necessari sia un'azione nazionale che un supporto scientifico per combattere il virus, ed ha chiesto sforzi per mobilitare le migliori risorse in materia di ricerca scientifica per affrontare le sfide più urgenti nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia. Li ha chiesto ai ricercatori di comunicare al pubblico le loro conoscenze autorevoli in merito ai meccanismi di trasmissione del virus e ad altre questioni di interesse pubblico, per facilitare la prevenzione e il controllo scientifici. Il premier ha poi esortato i ricercatori a "correre contro il tempo" per sviluppare farmaci efficaci. Li ha anche sottolineato il rispetto della scienza e delle regole scientifiche nella ricerca su farmaci e vaccini per garantire sicurezza ed efficacia.(Cip)