Cina: coronavirus, ospedale Tongji di Wuhan mette a disposizione altri 800 posti letto

- L'ospedale Tongji di Wuhan, affiliato all'Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong, fornirà 800 posti letto per i casi gravi di nuova infezione da coronavirus. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I reparti di isolamento sono stati completati ieri nella suddivisione dell'ospedale Guanggu. I reparti aperti dell'ospedale sono stati divisi in aree pulite, semi-contaminate e contaminate, con diversi accessi progettati per separare efficacemente medici e pazienti. I medici dovranno indossare maschere, tute protettive e altre attrezzature prima di passare attraverso cinque porte, con disinfezione ad ogni porta, alla stazione dell'infermiera e all'area contaminata. I reparti di isolamento inizieranno a ricevere pazienti a partire da oggi.(Cip)