Cina-Germania: coronavirus, telefonata premier Li e cancelliere Merkel

- Il premier cinese Li Keqiang ha tenuto una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Angela Merkel nella serata di ieri, in merito alle misure di prevenzione e controllo attuate dalla Cina in risposta alla nuova epidemia di coronavirus. Li ha sottolineato che il governo cinese segue procedure scientifiche, efficaci e ordinate di prevenzione e controllo dell'epidemia in conformità con la legge, e compiendo ogni sforzo per curare i pazienti e garantendo la fornitura di materiali medici chiave. "Il governo cinese ha sempre dato la massima priorità alla sicurezza e alla salute delle persone. Il lavoro cinese di prevenzione e controllo delle epidemie è aperto, trasparente e altamente responsabile, col rilascio di informazioni al popolo cinese e alla comunità internazionale in modo tempestivo", ha spiegato il premier cinese. (segue) (Cip)