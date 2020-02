Cina-Germania: coronavirus, telefonata premier Li e cancelliere Merkel (3)

- Da parte sua, Merkel ha affermato che la Germania presta molta attenzione allo sviluppo dell'epidemia e che le misure decisive adottate dal governo cinese sono state fortemente sostenute dal popolo cinese. Il cancelliere tedesco ha affermato che la Germania non ha mai adottato misure restrittive eccessive e ha espresso ringraziamento alla parte cinese per il supporto e l'aiuto dei cittadini tedeschi in Cina. Merkel ha poi sottolineato che la Germania è disposta a rafforzare la cooperazione con la Cina per prevenire e controllare l'epidemia, continuare a fornire assistenza medica e fare tutto il possibile per aiutare il paese asiatico a vincere la lotta contro l'epidemia. (Cip)