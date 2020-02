Singapore: coronavirus, scienziati puntano a testare vaccino entro tre mesi

- Scienziati di Singapore sono al lavoro per sviluppare un vaccino contro il nuovo ceppo di coronavirus proveniente dalla Cina, e puntano ad avviare i test diagnostici entro tre mesi. La comunità medica locale prosegue frattanto la somministrazione ai pazienti affetti dal virus di farmaci anti-virali, come quelli impiegati contro l’Hiv, nel tentativo di individuare trattamenti efficaci contro il virus. Tan Chorh Chuan, scienziato capo del ministero della Salute di Singapore, ha dichiarato che la Duke-Nus Medical School sta lavorando assieme alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) per delineare i protocolli di sperimentazione del futuro vaccino. (Fim)