Cina: mercato smartphone in calo del 15 per cento nel quarto trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato degli smartphone della Cina è diminuito del 15 per cento a circa 85 milioni di unità nel quarto trimestre del 2019. Lo certificano i dati della società di analisi di mercato Canalys. Huawei ha mantenuto il comando in Cina con una quota di mercato del 39 per cento nel quarto trimestre, in aumento dell'undici per cento su base annua. Durante il periodo, Huawei ha spedito oltre 33 milioni di smartphone e superato le spedizioni di smartphone 5G con una quota di mercato del 78 per cento. Oppo e Vivo sono rimasti al secondo e terzo posto, rispettivamente, nel mercato degli smartphone in Cina, mentre Apple è salita di una posizione al numero quattro e Xiaomi ha arrotondato i primi cinque. (segue) (Cip)