Cina: mercato smartphone in calo del 15 per cento nel quarto trimestre 2019 (2)

- Per tutto l'anno 2019, le spedizioni di smartphone in Cina hanno raggiunto 369 milioni di unità, in calo del sette per cento su base annua. Canalys ha attribuito la contrazione delle spedizioni del quarto trimestre a un drastico rallentamento degli acquisti di smartphone 4G e alla domanda dei consumatori di smartphone 5G più debole del previsto. "Mentre ci si aspettava che gli smartphone 5G superassero i 150 milioni di unità nel 2020, la concorrenza tra i distributori sarà ridotta poiché i piccoli produttori sperano di rompere il dominio del mercato dei principali marchi", ha spiegato Nicole Peng, vicepresidente di Mobility presso Canalys. (Cip)