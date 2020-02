Usa: proposta bilancio Trump prevede taglio aiuto estero del 21 per cento

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, proporrà oggi un taglio dei fondi destinati all’aiuto estero del 21 per cento, nell’ambito della bozza di bilancio federale da 4.800 miliardi di dollari che verrà presentata al Congresso Usa. La proposta di bilancio prevede un aumento dei fondi destinati a fronteggiare le minacce economiche provenienti da Cina e Russia, che però dovrebbero essere attinti in parte da risparmi per 2mila miliardi di dollari generati dai programmi di spesa obbligatoria. Il bilancio prevede entrate per 3.800 miliardi di dollari. Trump aveva già tentato di ridurre i fondi per l’aiuto estero lo scorso anno, ma aveva dovuto cedere di fronte alle resistenze del Congresso. (Was)